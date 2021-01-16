Ученые нашли способ спрогнозировать тяжелое течение COVID-19

В среднем уровень митохондриальной ДНК был примерно в десять раз выше у пациентов, у которых возникла дисфункция легких и которые затем скончались. При повышенном уровне митохондриальной ДНК вероятность оказаться на аппарате ИВЛ была в шесть раз больше, попасть в отделение интенсивной терапии — в три раза, а умереть — в два раза. Фото: pixabay

В среднем уровень митохондриальной ДНК был примерно в десять раз выше у пациентов, у которых возникла дисфункция легких и которые затем скончались. При повышенном уровне митохондриальной ДНК вероятность оказаться на аппарате ИВЛ была в шесть раз больше, попасть в отделение интенсивной терапии — в три раза, а умереть — в два раза. Фото: pixabay

Специалисты Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе пришли к выводу, что по уровню митохондриальной ДНК в крови пациентов можно определить степень повреждения тканей и выяснить, кому грозит тяжелая форма при заражении COVID-19.

Несмотря на то, что к группе высокого риска обычно относят людей пожилого возраста и с хроническими заболеваниями, даже у здоровых до заражения коронавирусом пациентов возникают серьезные осложнения. Однако предсказать развитие тяжелой формы ковида возможно, измерив уровень митохондриальной ДНК, чей выход из клеток в кровоток служит признаком гибели определенных клеток и сам по себе является воспалительным процессом.

Таким образом можно контролировать и эффективность методов лечения — подходящие должны снижать, в том числе, уровень митохондриальной ДНК. Для подтверждения гипотезы врачей, однако, требуются масштабные клинические испытания.