Акции Xiaomi рухнули на 11% после внесения компании в черный список США

Xiaomi занимает третье место в мире и Китае по объёму производства смартфонов. Фото: Pixabay

Xiaomi занимает третье место в мире и Китае по объёму производства смартфонов. Фото: Pixabay

Акции крупной китайской корпорации Xiaomi устремились вниз после того, как компания попала в черный список, сформированный Соединенными Штатами Америки.

Ценные бумаги одного из крупнейших производителей смартфонов и других гаджетов при открытии торгов Гонконгской фондовой биржи стали дешевле на 11,18 процентов Сейчас их стоимость приблизилась к 29 гонконгским долларам за единицу.

Напомним, что под новые ограничения Пентагона, по информации агентства Reuters, попали девять китайских организаций, включая Xiaomi. Американское правительство считает, что эти компании связаны с военной сферой КНР. Внесение в черный список подразумевает, что американские инвестиции в эти фирмы запрещаются указом президента США Дональда Трампа.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что американский конкурент Xiaomi, компания Apple планирует презентовать в 2021 году новые модели iPhone и наушников.