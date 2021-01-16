В Петербурге парень получил битой по голове за слова о нетрадиционной ориентации

Горожанина госпитализировали с окровавленной головой. Непонятно, каково его состояние.

В Санкт-Петербурге сегодня, 16 января, произошел ожесточенный конфликт из-за спора между незнакомцами. Об этом сообщает «Мегаполис», ссылаясь на собственные источники.

Все случилось в гипермаркете на улице Карбышева. Между собой поссорились молодой парень и взрослый мужчина. Непонятно, с чего начался спор, но закончился он ударом по голове битой. Свидетели уверяют, что слышали слова о нетрадиционной ориентации, которые могли задеть одного из участников конфликта. Молодого горожанин госпитализировали с окровавленной головой, в каком состоянии он находится – не уточняется.

На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, но подозреваемый в нападении уже скрылся с места происшествия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «случайный» удар ножом обернулся для петербурженки уголовным делом. Поймать подозреваемую полицейские смогли по «горячим следам». Пострадавший находится в больнице в крайне тяжелом состоянии.