Шведская журналистка рассказала о неожиданных сюрпризах от Петербурга

Она поделилась опытом путешествия в Северную столицу зимой.

Журналистка шведского издания Dagens Nyheter Анна-Лена Лаурен рассказала, как прошло ее путешествия в Санкт-Петербург. Автор статьи отметила, что проживала в доме, построенном в 1910 году. Ее поразили высокие потолки и большие окна.

Положительное впечатление было подпорчено морозами – трубы замерзли и на какое-то время журналистка осталась без воды. Чтобы обеспечить себя водой, она приносила домой по два ведра воды. Ей показалось, что она проживает на даче, но делать было нечего – только ждать, пока трубы оттают.

«Я чувствовала то же, что, должно быть, чувствовал и Моисей, когда ударил посохом по скале»,

— говорится в статье.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что журналист The New York Times сделал прививку российской вакциной от коронавируса.