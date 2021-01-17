Блогерша родила ребенка от 21-летнего пасынка

Пара состоит в браке и это их первый общий ребенок.

Популярная блогерша из России Марина Балмашева рассказала, что снова стала мамой. Она родила ребенка от 21-летнего пасынка, за которого вышла замуж после развода с его отцом. Новостью женщина поделилась в Instagram.

Блогерша заявила, что на свет появилась девочка и пока что супруги не придумали, как ее назвать. Балмашева в восторге от ребенка и пишет, что никогда не видела таких очаровательных щек.

Напоминаем, что о разводе Балмашевой с мужем стало известно в начале 2020 года. Они состояли в браке 13 лет и воспитывали пятерых детей. В какой-то момент у блогерши завязались отношения с сыном мужа. Свадьба состоялась летом.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что первый ребенок в Ленобласти родился спустя три минуты после Нового года. Малышка Таисия стала четвертым ребенком в семье из Кингисеппа. Она появилась на свет в гатчинском перинатальном центре.