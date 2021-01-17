Вирусолог раскрыл будущее мутаций коронавируса

Российский вирусолог, сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, профессор Анатолий Альтштейн рассказал о будущих мутациях коронавируса.

Он отметил, что у мутаций выявлены явно выраженные общие закономерности. Вирус постепенно эволюционирует в сторону большей заразности при уменьшении летальности.

«Но мы ясно видим, что весной умирало гораздо больше людей от COVID-19, чем сейчас», — сказал вирусолог в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

По его словам, в среднем в мире весной умирало более 5% зараженных от выявленных случаев. На данный момент уровень летальности находится на отметке 2%.

По последним данным, в мире зарегистрировано 94 417 649 случаев коронавируса, выздоровело 51 971 697 случаев, число летальных исходов достигло 2 020 103.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на данный момент мутации затрагивают менее 1% генома коронавируса. Об этом рассказал замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов. По его словам, мутации коронавируса есть, но утяжеления инфекций не отмечается.