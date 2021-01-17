Водительские права хотят заменить на QR-коды в России

Минцифры России намерено запустить эксперимент по использованию мобильного приложения с QR-кодом вместо водительского удостоверения. Об этом рассказал замглавы Минцифры РФ Олег Качанов.

По его словам, соответствующий эксперимент планируют провести в некоторых городах РФ уже в 2021 году. Данная инициатива поможет избежать ситуаций с забытыми правами.

Как сообщил ТАСС, при необходимости водитель всегда может показать приложение, где хранится информация о нужных документах. Инспекторы будут снабжены специальными считывающими устройствами.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что уже с весны в России может поменяться регламент сдачи экзамена на водительские права.