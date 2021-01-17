В Челябинске создали браслет, который следит за состоянием COVID-пациента

В Челябинске создали браслет, который следит за состоянием COVID-пациента
Разработчики уже запатентовали новинку и готовятся к первым испытаниям. Фото: pixabay

Ученые из Челябинска разработали электронный браслет-нейротрекер, который помогает отследить появление первых признаков коронавируса.

Гаджет измеряет температуру тела, сердечный ритм и уровень насыщенности крови кислородом (сатурацию). Участница команды разработчиков «НейроТехнолоджи, кандидат биологических наук Юрия Корюкалова заявила, что аналогов подобному прибору нет, передает ТАСС.

Отличие электронного браслета, созданного в Челябинске, в том, что он наделен искусственным интеллектом, который фиксирует критические скачки давления, нарушения сердечного ритма и изменения в работе нервной системы. Трекер может передавать сведения владельцу браслета, а может переносить их сразу в базу данных врачей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые нашли способ спрогнозировать тяжелую форму коронавируса.

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В Челябинске создали браслет, который следит за состоянием COVID-пациента
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