В Челябинске создали браслет, который следит за состоянием COVID-пациента

Ученые из Челябинска разработали электронный браслет-нейротрекер, который помогает отследить появление первых признаков коронавируса.

Гаджет измеряет температуру тела, сердечный ритм и уровень насыщенности крови кислородом (сатурацию). Участница команды разработчиков «НейроТехнолоджи, кандидат биологических наук Юрия Корюкалова заявила, что аналогов подобному прибору нет, передает ТАСС.

Отличие электронного браслета, созданного в Челябинске, в том, что он наделен искусственным интеллектом, который фиксирует критические скачки давления, нарушения сердечного ритма и изменения в работе нервной системы. Трекер может передавать сведения владельцу браслета, а может переносить их сразу в базу данных врачей.