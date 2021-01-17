Хоккейный СКА потерпел поражение в армейском дерби от ЦСКА

Хоккейный клуб СКА не смог одержать победу в армейском дерби против столичного ЦСКА. Матч завершился в пользу московской команды в Континентальной лиге.

Команда из Петербурга провела матч против ЦСКА на выезде. Поединок завершился со счетом 3:1 в пользу армейцев из Москвы. Отметим, что в составе петербуржцев отличился Эмиль Галимов.

Что касается ЦСКА, то в составе москвичей шайбы забрасывали Брендэн Лайпсик, Константин Окулов и Сергей Андронов.

Отметим, что в таблице регулярного чемпионата КХЛ, СКА опустился на пятую строчку после поражения от ЦСКА. На первом месте находится казанский АК БАРС, а за ними армейцы из Москвы. Тройку замыкает ярославский Локомотив.

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