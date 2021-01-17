На Марсовом поле полицейские ищут потушивших Вечный огонь

На Марсовом поле полицейские ищут потушивших Вечный огонь
Вечный огонь снова горит. Фото: pixabay.com

В Северной столице по неизвестным причинам потух Вечный огонь на Марсовом поле. Полицейские ищут причастных к случившемуся.

Инцидент случился поздно вечером в воскресенье, 17 января. Об этом сообщает пресс-служба ГРО «ПетербургГаз».

Отмечается, что в газораспределительную организацию поступила заявка примерно в 22:00. По словам местных жителей, Вечный огонь перестал на Марсовом поле.

На данный момент авария устранена. Специалисты незамедлительно выехали к месту происшествия и ликвидировали неполадки.

Точная причина инцидента на данный момент неизвестна.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что пожару на овощебазе на Непокоренных присвоен повышенный ранг опасности. В неэксплуатируемом здании, размером 20х130 метров первый этаж, 20х20 метров площадь второго этажа. Горит обстановка на втором этаже по всей площади»

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