Около 1,6 млрд рублей собрал фильм «Последний богатырь» за праздники

Около 1,6 млрд рублей собрал фильм «Последний богатырь» за праздники
"Последний богатырь". Фото: кадр из трейлера на КиноПоиск

Россиянам очень сильно понравился фильм режиссера Дмитрия Дьяченко «Последний богатырь: корень зла». Кассовые сборы за праздничное время составили более 1,6 млрд рублей.

Как сообщает Федеральное агентство новостей, картина держится в лидерах проката уже несколько выходных подряд в России. Фантастическую сказку за новогодние праздники посмотрели более 5 млн зрителей. В итоге, второй фильм побил рекорд первой части, которая вышла на большие экраны четыре года назад.

Отметим, что сюжет фильма «Последний богатырь» основан на истории борьбы добра со злом. Главный герой житель Москвы Иван оказывается в сказочном мире под названием Белогорье и узнает, что его отец Илья Муромец.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что фильм «Последний богатырь собрал более миллиарда рублей в прокате.

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