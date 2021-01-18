Машина насмерть сбила самца амурского тигра в Хабаровском крае

Машина насмерть сбила самца амурского тигра в Хабаровском крае
Фото: Pixabay

Взрослый самец амурского тигра попал под колеса автомобиля на трассе Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре. Животное не выжило.

Инцидент случился в воскресенье вечером, 17 января, в районе 191 километра трассы. Тигр перебегал дорогу и попал под колеса автомобиля марки Suzuki. В результате ДТП животное погибло.

Как сообщили «РИА Новости» со ссылкой на минприроды региона, на месте происшествия работают правоохранители. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.

Отмечается, что это уже третий подобный случай в регионе за последний год.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что амурский тигр напугал людей и пытался съесть собаку в Хабаровском крае.

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