Машина насмерть сбила самца амурского тигра в Хабаровском крае

Взрослый самец амурского тигра попал под колеса автомобиля на трассе Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре. Животное не выжило.

Инцидент случился в воскресенье вечером, 17 января, в районе 191 километра трассы. Тигр перебегал дорогу и попал под колеса автомобиля марки Suzuki. В результате ДТП животное погибло.

Как сообщили «РИА Новости» со ссылкой на минприроды региона, на месте происшествия работают правоохранители. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.

Отмечается, что это уже третий подобный случай в регионе за последний год.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что амурский тигр напугал людей и пытался съесть собаку в Хабаровском крае.