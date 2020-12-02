Амурский тигр напугал людей и пытался съесть собаку в Хабаровском крае

В Хабаровском крае полосатый хищник вышел из леса к придорожному кафе и загнал всех посетителей в помещение. Очевидец снял тигра на видео.

Судя по опубликованному «Комсомольской правдой» ролику, амурский тигр пытался напасть на сторожевого пса, но тому удалось оборвать цепь и сбежать подальше. Автор видео заявил, что хищник пытался залезть в конуру, но у него голова не влезла.

Мужчина пытался отпугнуть зверя, сигналя клаксоном из своей машины, но ничего не вышло. Остальные свидетели поспешили укрыться в кафе и не выходили, пока хищник не скрылся в лесу. Лесной гость несколько раз «нехорошо» глянул на оператора, но вскоре все же решил ретироваться.

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