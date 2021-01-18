Лавров объяснил, зачем западным странам нужна история с Навальным

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что что Кремль не получил от западных стран доказательств обвинений, которые звучат в адрес РФ. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что что Кремль не получил от западных стран доказательств обвинений, которые звучат в адрес РФ. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что западные политики так активно реагируют на новости о задержании Алексея Навального, чтобы отвлечь внимание от кризиса в собственных странах.

«Прямо чувствуется, с какой радостью идут комментарии под копирку», — заявил глава ведомства. По его словам, история с российским оппозиционерам позволяет Западу думать, что таким образом они отвлекают внимание от глубочайшего кризиса, в которым оказалась либеральная модель развития, передает ТАСС.

Лавров также отметил на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2020 году, что Кремль ни разу не получил от западных стран доказательств обвинений в отравлении Навального, которые идут в адрес России.

Напомним, оппозиционера Алексея Навального задержали 17 января в Шереметьево после прилета из Берлина. Ранее он был объявлен в розыск московским УФСИН за нарушения условий наказания по делу «Ив Роше». Политик отправился с полицейскими во время прохождения паспортного контроля. В скором времени станет известна мера пресечения для Навального. Как сообщили в московском УФСИН, до решения суда он будет находиться по стражей.

Навальный находился в Германии на лечении, куда был транспортирован из омской больницы. В Омск он попал после того, как ему стало плохо в самолете. Специалисты берлинской клиники «Шарите» заявили, что в организме пациента обнаружены следы вещества из группы «Новичок». Российские врачи провели свое исследование и не нашли следов яда.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что страны Балтии пригрозили санкциями ЕС после задержания Навального.