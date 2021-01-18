Аспиранта МГУ Мифтахова признали виновным в нападении на офис «Единой России»

Аспиранта МГУ Мифтахова признали виновным в нападении на офис &#171;Единой России&#187;
Суд вынес приговор аспиранту Азату Мифтахову. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Москве суд признал аспиранта МГУ имени Ломоносова Азата Мифтахова виновным хулиганстве. Его приговорили к шести годам колонии за брошенную в офис «Единой России» дымовую шашку.

Об этом сообщает РИА Новости. Молодого человека судили по по части 2 статьи 213 УК «Хулиганство, совершенное группой лиц». Мифтахов будет отбывать наказание в колонии общего режима. Двум другим фигурантам, Елене Горбань и Андрею Ейкину, дали четыре и два года условно соответственно.

Суд установил, что в январе 2018 года они разбили окно в одно из московских офисов «Единой России» и бросили внутрь дымовую шашку.

Аспирант был задержан в феврале 2019 года. Его подозревали в изготовлении взрывчатки, но позже, ввиду отсутствия доказательств, его обвинили в хулиганстве группой лиц по предварительному сговору.

Сам Мифтахов утверждает, что правоохранители преследуют его за политические взгляды. Он признал, что до задержания состоял в анархическом движении и занимался оппозиционной деятельностью, однако вину в хулиганстве не признал.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Навального задержала полиция после приземления в Шереметьево.

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