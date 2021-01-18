В Южной Корее уничтожено почти 19 миллионов птиц из-за вспышки птичьего гриппа

В Южной Корее на фермах уничтожили 18,8 миллиона птиц. Министерство продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства страны сообщило, что это произошло из-за вспашки птичьего гриппа.

Первый случай птичьего гриппа был зафиксировали в Южной Корее на утиной ферме в провинции Чолла-Пукто в конце ноября, сообщает РИА «Новости». После этого вирус стал распространяться.

В стране был объявлен уровень предупреждения в связи с птичьим гриппом до «серьезной опасности». С конца ноября в Южной Корее выявлено 66 случаев. Согласно законодательству, подвергаются уничтожению все птицы в радиусе трех километров от заболевшей особи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что штамм H5H5 гриппа был выявлен в Бельгии на птицеферме недалеко от границы с Францией. Точнее, это деревня Менен на западе страны. От гриппа там погибли 600 птиц и 151 тыс. птиц из-за этого были забиты, так как есть опасность передачи инфекции человеку.