В Бельгии и Норвегии обнаружили птичий грипп

В Бельгии и Норвегии обнаружили птичий грипп
Зараженных птиц отправили на забой. Фото: pixabay.com

Штаммы высокопатогенного штамма птичьего гриппа были обнаружены в Европе.

Как сообщает телеканал RTL, штамм H5H5 гриппа был выявлен в Бельгии на птицеферме недалеко от границы с Францией. Точнее, это деревня Менен на западе страны. От гриппа там погибли 600 птиц и 151 тыс. птиц из-за этого были забиты, так как есть опасность передачи инфекции человеку.

Кроме этого, с данной проблемой столкнулись и в Норвегии. Штамм H5N8 был обнаружен у дикой птицы. Об этом сообщили в норвежском Управлении по безопасности продуктов питания.

«Птичий грипп обнаружен у дикого короткоклювого гуменника в коммуне Саннес (губерния Ругаланн). Он в первую очередь представляет опасность для птиц, поскольку для них очень заразен. Передача гриппа от диких птиц к птицам на птицефермах может иметь очень серьезные последствия для фермерских хозяйств», — заявили в ведомстве.

В управлении добавили, что штамм H5N8 имеет низкие шансы передачи человеку.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в США количество заражений коронавирусом превысило 13 млн человек.

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