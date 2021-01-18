Холдинг Setl Group отреставрирует канатный цех с водонапорной башней на Васильевском острове

Холдинг Setl Group отреставрирует канатный цех с водонапорной башней на Васильевском острове
Объем инвестиций в проект реставрации цеха и башни неизвестен. Фото: www.citywalls.ru

Строительный холдинг Setl Group планирует отреставрировать здание канатного цеха с водонапорной башней 1929-1930-х годов постройки на 25-й линии Васильевского острова.

Объекты исторически являются частью чугунолитейного и бронзового завода Ф. Шопена, построенного на этом месте в 1850-х годах. С 1950 года здесь располагалось объединение «Сталелитейный завод». Сейчас, в 2021 году, девелопер Setl Group подготовил проект реставрации части промышленной зоны — канатного цеха и водонапорной башни. Документы направлены на государственную экспертизу.

Проектирование было выполнено совместно с ООО «Кант». В случае утверждения проекта после реставрации здания будут переоборудованы под бизнес-центр. Работы начнутся сразу же после получения разрешения на строительство. При этом план восстановления объекта культурного наследия уже одобрен КГИОП и петербургскими архитекторами на общественном обсуждении.

Отметим, что канатный цех с водонапорной башней, возведенные в 1930 году, – один из ярких примеров конструктивизма и настоящий шедевр промышленной архитектуры Васильевского острова. Проект был разработан известным советским архитектором, выпускником петербургской Академии художеств Яковом Черниховым для завода «Красный гвоздильщик». Ансамбль сильно пострадал во время Великой Отечественной войны, однако фасад по 25-й линии и водонапорная башня сохранились до наших дней практически без изменений.

Проект реставрации, разработанный Setl Group, предполагает бережное восстановление объектов с сохранением конфигурации и габаритов оконных и дверных проемов, рисунка и расстекловки заполнений проемов, а также бетонного полукруглого козырька над входом. Фасады также восстановят в аутентичной стилистике, как и систему освещения.

Переустройство промышленной постройки в бизнес-центр планируется осуществить, организовав атриум во внутреннем пространстве здания. Он будет представлять собой вытянутое пространство, объединяющее под стеклянным фонарем помещения 1-3 этажей.

Ранее gazeta.sphb.ru сообщала, что КГИОП отреставрирует Семинарский корпус Александро-Невской лавры.

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