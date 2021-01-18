Спасатели и медики будут дежурить в местах крещенских купаний в Ленобласти

Федеральные и спасательные подразделения привлекли к обеспечению безопасности в местах массового купания в Крещение, сообщили в областном правительстве.

За безопасность на крещенских купаниях будут отвечать 329 спасателей. Для оперативного реагирования привлекут больше 100 единиц специальной техники. Кроме того, за каждым прорубем будут следить бригады скорой помощи.

В 2021 году в Ленобласти согласовали 32 места для проведения крещенских купаний. Их уже обследовали специалисты Госинспекции по маломерным судам ГУ МЧС России.

Всех купальщиков обязали соблюдать социальную дистанцию. На открытом воздухе она должна составлять полтора-два метра, а в помещениях для переодевания — не более одного человека на 4 квадратных метра.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что стало известно, сколько россиян планируют принять участие в крещенских купаниях.