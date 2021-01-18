Под снежной лавиной в Карачаево-Черкесии погиб один человек

Под завалами снега могут находиться люди. Фото: Pixabay

Под завалами снега могут находиться люди. Фото: Pixabay

Под снежными завалами после схода лавины в Карачаево-Черкесии нашли тело одного погибшего. Снежная лавина сошла на горнолыжный курорт в Домбае.

Об этом сообщил начальник ФГБУ «Северо-Кавказская военизированная служба» Хазир Чочаев. По его словам, погибший, вероятнее всего, находился на курорте в качестве приезжего туриста. Он отметил, что спасательные работы еще продолжаются, передает ТАСС. Под снежными завалами могут находиться и другие люди.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что лавина сошла на горнолыжную трассу в Карачаево-Черкесии. Все произошло 18 января на горе Мусса-Ачитара. На месте происшествия могли находиться около четырех человек.

Накануне в республике объявили экстренное предупреждение о лавиноопасности в горах, местным жителям и туристам рекомендовали воздержаться от похода в горы.