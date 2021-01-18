На митинге в поддержку Навального у Гостиного двора задержали 13 человек

В понедельник, 18 января, оппозиционного политика Алексея Навального арестовали на 30 суток. Несогласные с задержанием петербургские активисты вышли на несанкционированную акцию к Гостиному двору.

На площади у метро стоят два автозака, автобус для задержанных и машина скорой помощи. За порядком следят сотрудники Росгвардии. Как передает корреспондент gazeta.spb.ru, задержаны уже 13 участников протестной акции. Напомним, что решение о задержании Навального принято в рамках дела «Ив Роше». Политик получил условный срок, однако неоднократно нарушал условия его отбывания, считают в УФСИН.

Оппозиционер несколько месяцев лечился в Германии после отравления, за это время в ведомстве его «потеряли». Отсутствие Навального сочли поводом для замены условного срока, который истек 30 декабря 2020 года на реальный. Сразу по приземлению в аэропорту Шереметьево 17 января Алексей был задержан и доставлен в отдел полиции Химок, где сегодня состоялся выездной суд, поместивший активиста под стражу до 16 февраля.

Подробности ситуации с Навальным gazeta.spb.ru освещала в отдельной публикации.