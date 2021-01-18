МЧС: судьба двух человек остается неизвестной после схода лавины на Домбае

После схода лавины в Карачаево-Черкесии остается неизвестной судьба двух человек, сообщает МЧС России.

В ведомстве отметили, что их местонахождение устанавливается, пишет ТАСС. Поисковая операция приостановлена до утра.

Напомним, в понедельник, 18 января, лавина сошла на горнолыжную трассу в поселке Домбай на горе Мусса-Ачитара. Под завалами снега оказались два вагончика с пунктом проката горнолыжного снаряжения. Кроме того, сообщалось о том, что было повреждено кафе.

По предварительным данным, под снегом могли оказаться от четырех до 12 человек. Позже стало известно, что после схода лавины в Домбае спаслись шесть человек. К сожалению, еще один человек погиб.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Карачаево-Черкесии на горнолыжном курорте Домбай лавина сошла на трассу. Под завалами снега могут находиться люди. По предварительной информации, на месте происшествия могли находиться четыре человек.