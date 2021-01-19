В доме в Озерках обнаружена плантация растительного наркотика

В доме в Озерках обнаружена плантация растительного наркотика
Полицейские задержали подозреваемого. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В одном из домов в Озерках обнаружена плантация конопли. Возбуждено уголовное дело.

В субботу, 16 января, правоохранители провели обыск в доме 49-летнего подозреваемого, расположенном на Елисеевской улице. В результате осмотра были обнаружены 52 куста растения с корневой системой, которые росли внутри дома, а также специальное оборудование, необходимое для культивации.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, также был изъят пакет с веществом растительного происхождения темно-зеленого цвета и полимерный мешок зеленого цвета с веществом растительного происхождения.

Подозреваемого заключили под стражу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали спортсмена, который хотел сбыть 1,5 кг марихуаны.

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ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти наркотики новости СПб


 

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В доме в Озерках обнаружена плантация растительного наркотика