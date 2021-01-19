Пилотов авиакомпании «Россия» отметили правительственными наградами

Почетные звания Заслуженных пилотов Российской Федерации указом президента РФ присвоены Андрею Архипову, Анатолию Продунцу и Владимиру Фидарову.

Такую награду вручают коммерческим пилотам гражданской авиации за заслуги в освоении современной авиационной техники, а также высокие показатели в воспитании и обучении летных кадров и безаварийно налетавшим более 10 тысяч часов.

Чтобы получить звание Заслуженного пилота РФ, у летчика должны быть отраслевые награды, поощрения федеральных органов государственной власти, других федеральных государственных органов или органов государственной власти субъектов Российской Федерации.

Андрей Валентинович Архипов — командир воздушного судна Boeing 777

Его общий безаварийный налет за более чем 37 лет летной работы в гражданской авиации превысил 19 тысяч часов. Сейчас Андрей Валентинович инструктирует молодых летных специалистов на самолетах Boeing 767 и Boeing 777. Специалист подготовил более 100 вторых пилотов, более 70 командиров воздушных судов, более 20 инструкторов. Вместе с этим он постоянно повышает свою квалификацию, применяет новые разработки и внедряет достижения науки на воздушном транспорте.

Анатолий Николаевич Продунец — пилот первого класса гражданской авиации

Стаж его летной работы — более 29 лет. А общий безаварийный налет — 18,5 тысяч часов. За то время, что Анатолий Николаевич трудится в гражданской авиации, он перевез более полумиллиона пассажиров, подготовил более сотни пилотов, командиров и инструкторов. Участвовал в освоении и вводе в эксплуатацию новых типов воздушных судов иностранного производства, а также Boeing и Airbus, одним из первых освоил летную эксплуатацию в авиакомпании «Россия» самолетов семейства Airbus A320 и Boeing 737.

Владимир Борисович Фидаров — пилот первого класса гражданской авиации

Стаж летной работы Владимира Борисовича — более 36 лет. Общий безаварийный налет — более 16 тысяч часов. Специалист кроме своих непосредственных обязанностей выполняет функции пилота-инструктора на самолетах семейства Airbus A320, передавая свой богатый опыт летной работы молодым специалистам. Он подготовил более 50 летных специалистов, которые стали высококлассными профессионалами и инструкторами-наставниками.

Сейчас в «России» трудится 12 Заслуженных пилотов РФ.

«Полученные награды по праву являются признанием заслуг пилотов, которые вносят огромный вклад в развитие гражданской авиации страны, и свидетельствуют о высоком значении для перевозчика системы безопасности полетов и подготовки высококвалифицированного летного персонала», — рассказали в авиакомпании.

Для справки:

Авиакомпания «Россия» входит в Группу «Аэрофлот», участвует в международной программе по обеспечению безопасного туризма Safe Travel и отмечена знаком «Безопасное гостеприимство в Санкт-Петербурге / Safe Travels SPB».

По версии немецкого исследовательского центра JACDEC, «Россия» является лидером среди российских авиаперевозчиков по уровню безопасности полетов. Также она получила максимальную оценку по безопасности среди авиакомпаний мира по версии международного рейтингового агентства Airline Ratings. А еще заняла лидирующее место среди отечественных перевозчиков в международном рейтинге Safe Travel Score.

С 2014 года «Россия» является официальным перевозчиком футбольного клуба «Зенит».

Авиакомпания эксплуатирует воздушные суда иностранного производства семейства Airbus A320, Boeing 737, Boeing 777, Boeing 747, а также самолеты отечественного производства Superjet 100.