Депутат ЗакСа Амосов рассказал о поражении 40% легких из-за коронавируса

Он отметил, что чувствует себя хорошо и не унывает.

Депутат ЗакСа Михаил Амосов сегодня, 19 января, рассказал о своем самочувствии в связи с заражением коронавируса. Последними новостями он поделился в Facebook.

Политик отметил, что ему сделали повторную компьютерную томографию легких. Выяснилось, что орган поражен на 40%. Врачи успокаивают Амосова, уверяя, что это – среднестатистический анализ.

«Дышу кислородом постоянно. Самочувствие хорошее. Есть аппетит, и нет уныния. Настрой боевой»,

— написал депутат.

В комментариях ему пожелали скорейшего выздоровления.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что депутат ЗакСобрания Амосов госпитализирован в Боткинскую больницу с коронавирусом. По словам политика, он вероятнее всего заболел еще до вакцинации, поэтому инъекция не успела подействовать.