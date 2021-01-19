В холодную воду с комфортом: как петербуржцы окунаются в купели — фоторепортаж Gazeta.SPb

В холодную воду с комфортом: как петербуржцы окунаются в купели &#8212; фоторепортаж Gazeta.SPb
Крещенские купания у Петропавловской крепости. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

Gazeta.SPb показывает, как в Петербурге проходят крещенские купания.

По традиции главная иордань расположилась у Иоанновского равелина Петропавловской крепости. Обряд омовения там начался в 13 часов. Митрополит Петербургский и Ладожский Варсонофий освятил невскую воду, а водосвятный молебен провел настоятель Смольного собора, протоиерей Петр Мухин.

Крещенские купания у Петропавловской крепости. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников
Крещенские купания у Петропавловской крепости. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников
Крещенские купания у Петропавловской крепости. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

Рядом разместилась большая палатка, в которой можно было согреться после окунания в ледяную воду.

Крещенские купания у Петропавловской крепости. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников
Крещенские купания у Петропавловской крепости. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

Желающих искупаться на Крещение Господне, надо сказать, собралось немало. Среди них был и председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров. Окунувшись, он обратился к верующим, пожелав им здоровья и бодрости духа и подчеркнув прелесть народной традиции, которая сплачивает людей, их семьи и весь православный мир.

«Крещение Господне — это праздник, который объединяет всех верующих, напоминает каждому из нас о великой силе православия, сберегает наших родных, наш любимый Санкт-Петербург — город святого Апостола Петра и Россию. Крещение Господне — это праздник, который помогает нам сохранить для будущих поколений важнейшие духовные и нравственные ценности, унаследованные от наших предков», — сказал он.

Крещенские купания у Петропавловской крепости. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников
Крещенские купания у Петропавловской крепости. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

Купель, как и обещалось, оборудовали по всем правилам безопасности. За купающимися наблюдали спасатели, которые при необходимости помогали войти в воду и выйти из нее. Неподалеку даже дежурило специальное судно.

Крещенские купания у Петропавловской крепости. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников
Крещенские купания у Петропавловской крепости. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников
Крещенские купания у Петропавловской крепости. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

Фотокорреспондент Gazeta.SPb также застал купания в поселке Стрельна. Купель оборудовали на пруду рядом с храмом святых Апостолов Петра и Павла. Кстати, принимать участие в ритуале местные жители начали там еще в понедельник, 18 января — в Крещенский сочельник.

Крещенские купания в Стрельне. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин
Крещенские купания в Стрельне. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин
Крещенские купания в Стрельне. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин
Крещенские купания в Стрельне. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Напомним: для того чтобы петербуржцы могли совершить омовение, в нашем городе оборудованы около 20 купелей. Еще около 30 расположены в Ленинградской области. Из-за пандемии коронавируса все купальщики, находясь на открытом воздухе, обязаны соблюдать дистанцию в 1-2 метра. В раздевалках на одного человека должны приходиться не менее 4 кв. метров.

Безопасность мест для окунания в ночь с 18 на 19 января проверил губернатор Петербурга Александр Беглов, но принимать участие в ритуале не стал. В отличие от его коллеги — губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.

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