Жителей Ленобласти предупреждают о гололедице в ближайшие три дня

Жителей Ленобласти предупреждают о гололедице в ближайшие три дня
В регионе также пойдет снег. Фото: pixabay.com

Синоптики также прогнозируют сильный ветер и налипание мокрого снега.

В Ленинградской области ожидается ухудшение погоды. Об этом сегодня, 19 января, сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу управляющей среды».

Известно, что в ближайшие три дня дороги будут скользкими, так что сотрудники МЧС просят автомобилистов и пешеходов быть внимательнее и осторожнее. Дело в том, что из-за гололедицы повышается вероятность попадания в ДТП. Также ожидается метель, сильный ветер и налипание мокрого снега.

Температура остается минусовой – столбик термометра опустится до минус 12 градусов, в зависимости от района ситуация разнится.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Россию придут аномальные холода. Для европейской части России отклонение от нормы будет достигать 15 градусов, для азиатской — до 18 градусов.

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