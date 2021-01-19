Жителей Ленобласти предупреждают о гололедице в ближайшие три дня

Синоптики также прогнозируют сильный ветер и налипание мокрого снега.

В Ленинградской области ожидается ухудшение погоды. Об этом сегодня, 19 января, сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу управляющей среды».

Известно, что в ближайшие три дня дороги будут скользкими, так что сотрудники МЧС просят автомобилистов и пешеходов быть внимательнее и осторожнее. Дело в том, что из-за гололедицы повышается вероятность попадания в ДТП. Также ожидается метель, сильный ветер и налипание мокрого снега.

Температура остается минусовой – столбик термометра опустится до минус 12 градусов, в зависимости от района ситуация разнится.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Россию придут аномальные холода. Для европейской части России отклонение от нормы будет достигать 15 градусов, для азиатской — до 18 градусов.