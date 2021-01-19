Сильные снегопады в Японии стали причиной смерти более 60 человек

Более 60 человек погибли во время снегопадов в Японии. Фото: unsplash

Более 60 человек погибли во время снегопадов в Японии. Фото: unsplash

Японский министр государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Кадзуёси Акаба сообщил, что свыше 60 человек погибли при уборке снега.

По словам министра, правительство окажет экстренную финансовую помощь для безопасной уборки снега. Он отметил, что власти крайне озабочены большим числом погибших при расчистке заваленных снегом домов. Последний раз рекордное число жертв снегопада фиксировалось зимой 2017-2018 годов, передает ТАСС.

На островах Хонсю и Хоккайдо на севере Японии с декабря продолжаются мощные снегопады. Из-за осадков не раз останавливалось движение транспорта.

Большинство погибших при уборке снега — пожилые местные жители. Они падали с крыш домов, когда пытались очистить их от снега. Многие погибали под снежными завалами.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Испании четыре человека погибли во время сильнейшего за 50 лет снегопада.