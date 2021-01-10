В Испании четыре человека погибли во время сильнейшего за 50 лет снегопада

Буря Филомена пронеслась по Пиринейскому полуострову, обрушив на Испанию сильнейший снегопад, дожди и ураганный ветер. Стихия унесла жизни как минимум четверых местных жителей.

Испанская столица Мадрид оказался полностью парализован, дорожные службы не справляются с уборкой снега. Согласно прогнозам властей, ситуация будет ухудшаться из-за образования гололеда и похолодания.

Число погибших достигло четырех. Мужчина и женщина погибли в Андалуссии, их машину унесла река. Одного мужчину нашли мертвым под снегом в муниципалитете Сарсалехо. Еще одной жертвой бури стал бездомный в провинции Сарагоса, передает РИА Новости.

Во многих городах введен красный уровень опасности. В Мадриде прекращено железнодорожное и авиасообщение. Движение на дорогах серьезно затруднено. В школах отменили занятия на понедельник и вторник.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что полуторагодовалый ребенок скончался после схода лавины в Норильске.