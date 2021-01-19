В Петербурге умер реставратор Виктор Живан

Виктор Живан скончался в 62 года. Фото: Союз реставраторов Санкт-Петербурга

Виктор Живан скончался в 62 года. Фото: Союз реставраторов Санкт-Петербурга

Мужчина скончался на 62 году жизни. Причины смерти не называются.

В Санкт-Петербурге скончался реставратор, директор ООО «КАСТ» Виктор Живан. Об этом стало известно сегодня, 19 января. Новостью поделились на сайте комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры. Причины смерти не разглашаются.

Известно, что Живан начал профессиональную деятельность в мастерской №1 ПСО «Реставратор». Спустя время, набравшись опыта, он основал реставрационную компанию. При участии специалиста были проведены работы в Петропавловской крепости, Эрмитаже, Русском музее и многих других объектов Северной столицы.

Отмечается, что реставратор внес большой вклад в подготовку к празднованию 300-летия Санкт-Петербурга.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге умер почетный реставратор Рафаэль Даянов. В 1990-х реставратор открыл свою мастерскую «Архитектурное бюро «Литейная часть-91», в которой сейчас трудятся четыре почетных реставратора Петербурга.