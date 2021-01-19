Банкротство «Метростроя» отложили на несколько месяцев

Заседание суда состоится только весной 2021 года.

В Санкт-Петербурге пока не будут банкротить «Метрострой». Заседание Арбитражного суда по этому поводу отложено до весны 2021 года. Состояться оно должно было сегодня, 19 января. Об этом сообщает АБН, ссылаясь на собственные источники.

Известно, что заседание может состояться в апреле, чтобы не замедлять темпы строительства на двух участках петербургского метрополитена. Перенос состоялся по просьбе местных властей.

Напоминаем, что «Метрострой» не раз срывал сроки сдачи объектов, а также отметилась невыплатой зарплат своим сотрудникам. В 2020 году Смольный добился контроля над «Метростроем» – 65% компании стали принадлежать городу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Метрострой поделился кадрами строительства тоннеля от Путиловской до Нарвской. Как отметили в компании, на данном участке линии сейчас идут два щита.