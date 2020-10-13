Метрострой поделился кадрами строительства тоннеля от Путиловской до Нарвской

Метрострой поделился кадрами строительства тоннеля от Путиловской до Нарвской
Строительство метро в Петербурге. Фото: vk.com/metrostroy_arhiv.

Компания «Метрострой» показала петербуржцами кадры с места проходки перегонного тоннеля Красносельско-Калининской линии городской подземки.

Видеозапись опубликована в группе «Метрострой. История петербургского метро» в социальной сети «ВКонтакте». Как отметили в компании, на данном участке линии сейчас идут два щита. Один уже прошел участок от станции «Казаковская» до «Путиловской» и идет в сторону «Нарвской», создавая соединительную ветку с первой линией.

А второй щит строит правый перегонный тоннель, он уже подошел к границам станции «Путиловская». До этого метростроевцы успешно преодолели участок, над которым сейчас работают тоннели Кировско-Выборгской линии.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «Метрострой» приступил к возведению конструкций станции «Путиловская».

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Метрострой поделился кадрами строительства тоннеля от Путиловской до Нарвской