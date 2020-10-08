«Метрострой» приступил к возведению конструкций станции «Путиловская»

В четверг, 8 октября, стало известно, что метростроевцы приступили к сооружению конструкций станционного комплекса «Путиловская».

Об этом информирует официальная страница «Метростроя» в социальной сети «Вконтакте». На данном этапе работ в левом перегонном тоннеле Красносельско-Калининской (коричневой) ветки метро возводят камеру сдвижки. Кроме того, идет разработка породы под 26-е кольцо из 45. После завершения этих работ специалисты приступят к переборке под диаметр тоннеля, который составит 9,8 метров.

Напомним, что станция «Путиловская» должна располагаться между «Юго-Западной» и «Броневой», соединяясь со станцией «Кировский завод» Кировского Выборгской (красной) ветки. Запуск «Путиловской» назначен на 2023 год.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в 2021 году на станции «Маяковская», — одной из самых загруженных в городе, — начнется капитальный ремонт.