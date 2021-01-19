Петербуржец, угрожавший взорвать магазин, получил условный срок

Мужчина признал свою вину и раскаялся.

Красносельский районный суд вынес приговор в отношении горожанина, которого обвинили в хулиганстве. Мужчину признали виновным и назначили ему наказание в виде трех лет условно с аналогичным испытательным сроком. Об этом сегодня, 19 января, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Известно, что все случилось 3 февраля в магазине «Пятерочка» на улице Рихарда Зорге. Туда пришел мужчина, который достал из кармана предмет, похожий на гранату. Он пригрозил, что взорвет магазин. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые задержали хулигана. Выяснилось, что граната была игрушечной и не представляла опасности.

Подозреваемый признал свою вину и раскаялся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти нашли мужчину, бросившего гранату в экскаватор. Подозреваемый оказался мертвым, когда его удалось обнаружить.