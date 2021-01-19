Петербуржец, угрожавший взорвать магазин, получил условный срок

Петербуржец, угрожавший взорвать магазин, получил условный срок
Мужчина раскаялся в содеянном. Фото: pixabay.com

Мужчина признал свою вину и раскаялся.

Красносельский районный суд вынес приговор в отношении горожанина, которого обвинили в хулиганстве. Мужчину признали виновным и назначили ему наказание в виде трех лет условно с аналогичным испытательным сроком. Об этом сегодня, 19 января, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Известно, что все случилось 3 февраля в магазине «Пятерочка» на улице Рихарда Зорге. Туда пришел мужчина, который достал из кармана предмет, похожий на гранату. Он пригрозил, что взорвет магазин. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые задержали хулигана. Выяснилось, что граната была игрушечной и не представляла опасности.

Подозреваемый признал свою вину и раскаялся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти нашли мужчину, бросившего гранату в экскаватор. Подозреваемый оказался мертвым, когда его удалось обнаружить.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
граната новости СПб суд условный срок


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Песков прокомментировал расследование о «дворце Путина»
Петербуржец, угрожавший взорвать магазин, получил условный срок
Банкротство «Метростроя» отложили на несколько месяцев
Петербуржцам предложили выбрать новый логотип городского транспорта
Петербург начинают украшать ко Дню полного освобождения Ленинграда от ...
Собеседование, формат, маски: родители петербургских школьников ...
В холодную воду с комфортом: как петербуржцы окунаются в купели — ...
Макаров принял участие в крещенских купаниях у Петропавловской крепости