Песков прокомментировал расследование о «дворце Путина»

Навальный заявил, что Путин построил себе шикарный дворец в России. Фото: kremlin.ru

Навальный заявил, что Путин построил себе шикарный дворец в России. Фото: kremlin.ru

Представитель Кремля заверил, что информация является ложной.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал очередное расследование блогера Алексея Навального. Об этом сообщает РИА Новости. Представитель Кремля заверил, что не ознакомился с предоставленными доказательствами, но он знает, что никакого дворца у Владимира Путина нет.

«Нет, не знакомились. По сути, это неправда»,

— сказал Песков.

Напоминаем, что оппозиционер Навальный снял ролик, в котором показал огромный дворец, якобы принадлежащий Путину. Политик предоставил ряд доказательств своей версии – судя по всему, объект хорошо охраняется и недоступен для рядового россиянина.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Навальный записал видеообращение из зала суда в отделе полиции. По его словам, на открытом заседании Химкинского суда рассматривается вопрос о его взятии под стражу по ходатайству начальника полиции.