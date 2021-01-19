Песков прокомментировал расследование о «дворце Путина»

Песков прокомментировал расследование о &#171;дворце Путина&#187;
Навальный заявил, что Путин построил себе шикарный дворец в России. Фото: kremlin.ru

Представитель Кремля заверил, что информация является ложной.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал очередное расследование блогера Алексея Навального. Об этом сообщает РИА Новости. Представитель Кремля заверил, что не ознакомился с предоставленными доказательствами, но он знает, что никакого дворца у Владимира Путина нет.

«Нет, не знакомились. По сути, это неправда»,

— сказал Песков.

Напоминаем, что оппозиционер Навальный снял ролик, в котором показал огромный дворец, якобы принадлежащий Путину. Политик предоставил ряд доказательств своей версии – судя по всему, объект хорошо охраняется и недоступен для рядового россиянина.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Навальный записал видеообращение из зала суда в отделе полиции. По его словам, на открытом заседании Химкинского суда рассматривается вопрос о его взятии под стражу по ходатайству начальника полиции.

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