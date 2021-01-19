Глава Кузьмоловского поселения в Ленобласти подозревается во взяточничестве

В Ленобласти по подозрению во взяточничестве задержаны глава МО «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского района и депутат совета депутатов. Возбуждены уголовные дела.

Об этом стало известно во вторник, 19 января. По данным следствия, глава МО получил взятку в виде имущества и ремонтных работ в доме подозреваемого стоимостью около 2 млн рублей от предпринимателя. Депутат получил также взятку в крупном размере от той же компании, но уже за общее покровительство ее деятельности.

Как сообщили в пресс-службе СК РФ по области, правоохранители обыскали место жительства и работу подозреваемых. Были изъяты документы, компьютеры, а также «три единицы, предположительно, огнестрельного оружия и боеприпасы».

Подозреваемые задержаны до избрания им меры пресечения судом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти задержали инспектора ДПС, подозреваемого во взяточничестве.