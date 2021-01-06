В Ленобласти задержан инспектор ДПС, подозреваемый во взяточничестве

Во Всеволожском районе Ленинградской области задержан инспектор ДПС. Сотрудник подозревается в получении взятки.

По данным следствия, полицейский получил больше 38 тыс. рублей за то, что не стал составлять протокол об административном правонарушении. Что именно совершил человек, давший взятку — не уточняется.

Как сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ по региону, после получения взятки подозреваемого задержали. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.

Возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки за незаконное бездействие».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге бывший полицейский получил условный срок за избиение и взятки. Также ему запретили в течение трех лет занимать должности, связанные с функциями представителя органов внутренних дел.