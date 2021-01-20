Пулково 20 января работает без отмен и задержек

В небо над Санкт-Петербургом сегодня поднимутся все запланированные самолеты. В Пулково обошлось без отмены и задержки рейсов.

Об этом стало известно в среду, 20 января. Как сообщили на официальном сайте аэровокзала, к 4:30 часам утра на онлйн-табло нет данных об изменении полетов, все воздушные судна вылетят по расписанию.

Информация об изменениях появится на сайте аэропорта, где в режиме онлайн можно увидеть задержки и отмены рейсов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что транспортные полицейские по горячим следам раскрыли кражу денег в петербургском аэропорту «Пулково». Подозреваемой оказалась безработная жительница Перми, которая ранее была судима за незаконный оборот наркотиков.