В Пулково пермячка вытащила из оставленной в туалете сумки 28 тысяч рублей

В Пулково пермячка вытащила из оставленной в туалете сумки 28 тысяч рублей
Кража произошла в Пулково. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

Транспортные полицейские по горячим следам раскрыли кражу денег в петербургском аэропорту «Пулково».

Как сообщает пресс-служба УТ МВД по Северо-Западному федеральному округу, в полицию обратилась пассажирка рейса Пермь — Петербург, которая случайно оставила сумку в туалете терминала в Пулково. Вернувшись за аксессуаром она обнаружила, что из сумки исчезли 28 тыс. рублей.

Вскоре стражи порядка выяснили, кто стоит за кражей. Подозреваемой оказалась безработная жительница Перми, которая ранее была судима за незаконный оборот наркотиков.

Она заметила забытую сумку в комнате общего пользования и, проверив ее содержимое, украла наличку, а сам ридикюль оставила на месте. После этого женщина уехала из аэропорта на такси.

Открыто уголовное дело по статье о краже. Подозреваемую отпустили под подписку о невыезде. Похищенное передадут потерпевшей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пенсионер со Школьной улицы перевел мошенникам полмиллиона рублей.

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В Пулково пермячка вытащила из оставленной в туалете сумки 28 тысяч рублей
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