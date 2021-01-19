Два автомобиля такси разбились на Кондратьевском проспекте, на месте спасатели

Два автомобиля такси разбились на Кондратьевском проспекте, на месте спасатели
Место ДТП. Фото: скриншот ВКонтакте

На перекрестке Кондратьевского проспекта и Маршала Блюхера произошло серьезное ДТП с участием двух машин. Один из автомобилей вылетел на тротуар через ограждение.

Авария случилась в ночь на среду, 20 января. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, машины столкнулись из-за упрямства водителей. Они рассказали, что один из автомобилистов не захотел пропускать другого на перекрестке.

Сильно пострадали передние части транспортных средств. При столкновении одна из машин снесла дорожное ограждение и вылетела на тротуар. Дорога усыпана осколками и деталями машин.

На месте работают спасатели и сотрудники ГИБДД. Информация о пострадавших выясняется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что таксист устроил лобовое ДТП с каршерингом в Кудрово.

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