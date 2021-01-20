ДТП на перекрестке Науки и Карпинского остановило движение трамваев

В среду, 20 января, в Калининском районе Петербурга произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

Авария спровоцировала трамвайную пробку.

«На пересечении Науки и Карпинского, из-за аварии будут стоять трамваи»,- сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

По словам свидетелей произошедшего, одна из машин врезалась в «корму» другой.

По предварительной информации, дорожно-транспортное происшествие произошло в левом ряду, участники аварии мешают проезду трамваев. На месте ДТП движение затруднено, свидетельствуют «Яндекс.Пробки». Информации пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Кудрово Ленинградской области произошло серьезное ДТП с участием машины такси службы Uber и каршерингового автомобиля. Передние части транспортных средств превратились в груду металла.