В Пулково задержан мужчина за кражу денег в центре Петербурга

Нарушитель расплатился чужими деньгами в одном из ресторанов воздушной гавани Петербурга. Правоохранительные органы задержали злоумышленника.

Как сообщает УТ МВД России по СЗФО, в полицию обратился мужчина и заявил, что с его банковской карты списали средства в аэропорту Пулково. Саму карту он мог потерять ранее в Центральном районе.

В итоге, была проведена операция по поиску нарушителя. Установлено, что 25-летний местный житель забрал карту невнимательного клиента банка и решил воспользоваться деньгами на ней.

Мужчина планировал совершать покупки до одной тысячи рублей, чтобы не использовать ПИН-код, который ему неизвестен. Так, нарушитель смог приобрести единый проездной билет на метро и съездить в Пулково, чтобы поесть в ресторане. Именно там его и задержали.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье кража.

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