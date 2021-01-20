На стадионах Петербурга могут появиться портреты ветеранов локальных войн

Депутат ЗакСа предложил разместить на спортивных аренах Петербурга портреты погибших в войнах в Афганистане и Чечне.

Об этом стало известно в среду, 20 января, на очередном заседании Законодательного собрания Северной столицы. В ходе утверждения кандидатуры вице-губернатора Бориса Пиотровского, отвечающего за развитие культуры и спорта, был задан вопрос о размещении портретов ветеранов локальных войн. Предполагается, что данная традиция сможет расширить понимание акции Бессмертного полка.

Кроме этого, поступило предложение о создании музея локальных войн.

«Мы должны собираться, мы должны говорить, думать, больше проводить совещаний, привлекать общественные мнения…для того, чтобы принимать правильные решения», – ответил Борис Пиотровский.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Депутат ЗакСа предложил скорректировать цены на образование на дистанционке.