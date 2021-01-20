Более 900 единиц техники устраняют последствия ночного снегопада в Петербурге

Более 900 единиц техники устраняют последствия ночного снегопада в Петербурге
Уборка снега в Петербурге. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

В ночь на 20 января в Петербурге прошел большой снегопад. На уборку городских дорог ночью вышло более 950 единиц спецтехники, днем на уборку улиц вышла 931 машина.

Расчисткой тротуаров и труднодоступных мест заняты 1222 работника ручной уборки Комитета по благоустройству.

По предварительным данным, слой свежевыпавшего снега составил около двух сантиметров.

За прошедшие сутки с городских магистралей вывезено почти 9,5 тыс. кубометров снега, сообщили в пресс-службе Смольного.

По прогнозу синоптиков, в среду, 20 января в Петербурге выпадет снег. В течение дня немного похолодает. Ветер южного направления будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 760 мм рт. ст., что около нормы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Вильфанд рассказал, какая погода ждет петербуржцев на Новый год. По его прогнозу, в течение предновогодней недели температура воздуха в Северной столице будет выше нормы на 4-8 градусов.

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