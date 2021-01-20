Театры Петербурга показали на 42% меньше спектаклей из-за новогоднего локдауна

Театры Петербурга показали на 42% меньше спектаклей в январе 2021 года. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

Театры Петербурга показали на 42% меньше спектаклей в январе 2021 года. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

В Северной столице в январе почти вдвое сократилось число спектаклей из-за коронавирусных ограничений.

Как сообщает Peterburg2, пандемия коронавируса внесла изменения в привычный для жителей и гостей Петербурга культурный досуг. Журналисты сравнили количество театральных представлений, которые прошли в январе 2021 года и годом ранее.

По данным сайта, в начале 2020 года в городе на Неве сыграли 1625 спектаклей, а в этом январе — всего 940. Таким образом, число театральных спектаклей снизилось на 42%.

Причиной этому, в первую очередь, стал новогодний локдаун: театры были закрыты до 7 января, а после возвращения к работе в зал пускали лишь 25% зрителей. Кроме того, в январе прошлого года было много спектаклей-елок для юных петербуржцев, тогда как в 2021 году детей оставили без праздничных представлений.

Скорее всего, в феврале особой разницы между количеством спектаклей не будет, даже если власти сохранят ограничения по заполняемости зала в 50%.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что театрам Петербурга разрешили заполнять 50% зрительных залов с 16 января.