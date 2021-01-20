В Роспотребнадзоре объяснили, с чем связан рост заболеваемости COVID в Петербурге

Рост заболеваемости коронавирусом в Петербурге связан с возвращением горожан на работу после праздников. Фото: Pixabay

Рост заболеваемости коронавирусом в Петербурге связан с возвращением горожан на работу после праздников. Фото: Pixabay

В Роспотребнадзоре объяснили, почему в Петербурге растет суточная заболеваемость коронавирусной инфекцией.

Представитель Роспотребнадзора заявила в разговоре с РИА Новости, что прирост новых случаев заражения COVID-19 связан с возвращением жителей города на работу после новогодних праздников. К тому же, население было разобщено благодаря введению локдауна на праздники.

«Сейчас люди вернулись и пошел небольшой прирост, как и прогнозировалось ранее», — заявила специалист.

Кроме того, лидерство Северной столицы по приросту новых случаев коронавируса связано с более низкими по сравнению с Москвой темпами вакцинации, добавила собеседница агентства.

Отмечается, что в настоящее время в городе проводят до 30 тысяч обследований на коронавирус за сутки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербург обогнал Москву по числу зараженных коронавирусом за сутки.