СМИ сообщили о взрыве в здании в центре Мадрида

СМИ сообщили о взрыве в здании в центре Мадрида
Взрыв произошел в центре столицы. Фото: Pixabay

В столице Испании прогремел сильный взрыв в одном из зданий в центре города. Происшествие случилось около трех часов дня по местному времени.

Как сообщает испанское издание El PAIS, взрыв произошел в поместье в центре Мадрида, где расположен приход Вирхен-де-ла-Палома. На данный момент точная причина инцидента остается неизвестной. Однако в результате мощного взрыва обвалились верхние этажи здания. Сообщается об обвале трех этажей.

«Пока о погибших или раненых не сообщалось. На это место прибыли девять бригад мадридских пожарных и 11 бригад «Самур». Пострадавшее здание находится рядом с домом престарелых, где изначально по ошибке было место происшествия», – говорится в сообщении издания.

К зданию, в котором случился обвал примыкает дом престарелых. Всех жителей эвакуируют в гостиницу через дорогу.

Кроме этого, по данным издания Mundo причиной взрыва могла стать утечка газа. Также СМИ сообщает об шести раненых, передает РИА Новости.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Австрия продлила карантин по коронавирусу до 7 февраля.

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