Австрия продлила карантин по коронавирусу до 7 февраля

В Австрии заразились коронавирусом 393 778 человек, из них 369 218 выздоровели и 7 082 умерли. Локдаун с периодическим ужесточением держится в стране с 3 ноября. Фото: pixabay

В Австрии заразились коронавирусом 393 778 человек, из них 369 218 выздоровели и 7 082 умерли. Локдаун с периодическим ужесточением держится в стране с 3 ноября. Фото: pixabay

Кацлер Австрии Себастьян Курц в воскресенье, 17 января, заявил, что локдаун в стране продлевается с 24 января до 7 февраля. Только с 8 февраля Австрия планирует начать «первые шаги в сторону открытия».

Ужесточение ограничений австрийскими властями связано с новыми штаммами вируса, обнаруженными в Великобритании и ЮАР. По словам Курца, он понимает непопулярность принимаемых мер борьбы с коронавирусом среди населения, однако это единственный способ предотвратить массовые заражения, передает ТАСС.

Выходить из карантина начнут с 8 февраля, открыв торговые центры, магазины, школы и музеи. Кроме того, населению рекомендовано заменить медицинские маски профессиональными респираторами класса FFP2, социальную дистанцию увеличат с 1,5 до 2 метров, а гостиницы, бары и рестораны останутся закрытыми до конца зимы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Украине введен двухнедельный жесткий локдаун с 8 января.