Стало известно о двух погибших при взрыве дома в Мадриде

Стало известно о двух погибших при взрыве дома в Мадриде
Взрыв в Мадриде. Фото: скриншот из Twitter

В столице Испании случился взрыв в центре города. Верхние этажи одного из домов обвалились. Стало известно о пострадавших и погибших.

Инцидент случился в три часа дня по местному времени. Предварительная причина взрыва, утечка газа. В итоге, дом в центре Мадрида взлетел на воздух. В здании расположен приход Вирхен-де-ла-Палома. Кроме этого, к постройке прилегает дом престарелых.

Ранее издание Mundo сообщало о шести раненых. Из них один – находится в тяжелом состоянии. Информация дополнилась погибшими. Согласно информации газеты La Vanguardia из-за взрыва погибли по меньшей мере два человека.

На месте происшествия работают пожарные бригады. Жителей Мадрида из дома престарелых перевели в соседнюю гостиницу для безопасности. Также продолжается эвакуация людей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что СМИ сообщили о взрыве в здании в центре Мадрида.

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