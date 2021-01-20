Временного главу Кузьмоловского поселения в Ленобласти арестовали за взятку в виде ремонта

Временного главу Кузьмоловского поселения в Ленобласти арестовали за взятку в виде ремонта
Воронина подозревают в получении взятки в форме ремонта в его доме на сумму почти 1,9 млн рублей. Фото: pixabay

Приморский районный суд избрал меру пресечения для чиновника из Ленобласти Виктора Воронина, которого подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

Об этом сообщила Объединенная пресс-служба петербургских судов. Суд рассматривал уголовное дело в отношении исполняющего обязанности главы администрации Кузьмоловского городского поселения во Всеволожском районе области.

Предварительное следствие установило, что Воронин получил крупную взятку в форме выполнения ремонта в его доме. Ремонтные работы выполнялись за счет компании «Аква Норд-Вест». Сумма работ составила почти 1,9 млн рублей.

Защита Воронина и сам подозреваемый возражали, настаивали на домашнем аресте.

В итоге суд заключил Воронина под стражу до 12 марта 2021 года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что полицейский в Петербурге получил 5 лет условно за взятку от задержанного с наркотиками.

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